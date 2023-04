Oussama Idrissi juicht niet te vroeg: 'Wij zijn pas kampioen als de schaal wordt uitgereikt aan ons’

Fortuna Sittard verrast door afscheids­brief Burak Yilmaz op Instagram: ‘Er zit wat irritatie bij hem’

Bij Fortuna Sittard is met verbazing gereageerd op het bericht van Burak Yilmaz. De 37-jarige spits uit Antalya hintte zondagavond in een bericht op Instagram op een afscheid per direct bij de Limburgse club. ,,We weten ook niet precies waar dit vandaan komt”, stelt technisch directeur Sjoerd Ars.