Oude bekende geeft Feyenoord Europees advies na ‘amateurisme’ tegen AS Trencín

Door Dennis van Bergen



Ricardo Moniz kan zich soms nóg verbazen over wat hij drie jaar terug zag gebeuren in Stadion na Sihoti in Zilina, decor van AS Trencín-Feyenoord. Zijn ploeg, enige maanden eerder als vijfde geëindigd in de Slowaakse competitie, oogde prompt als een elftal vol supervedetten. De Rotterdammers, die het weekeinde ervoor nog de Johan Cruijff Schaal hadden veroverd ten koste van PSV, als een groepje walking football-spelers. De 4-0 nederlaag van de rood-witten luidde impliciet het einde van het Europese avontuur in, voor dat dit goed en wel begonnen was. ,,Een afstraffing van de arrogantie van Feyenoord”, kijkt Moniz terug op dat play-off duel voor plaatsing van de groepsfase van de Europa League. ,,Zoiets mag zo’n grote club natuurlijk nooit gebeuren.”