Oud-international Frits Flinkevleugel (80) overleden

Flinkevleugel werd geboren op 3 november 1939 en groeide op in Amsterdam. Hij maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut voor DWS, de club waarmee hij in 1964 landskampioen werd. Hij debuteerde op 9 december 1964 onder bondscoach Denis Neville voor Oranje in de interland met Engeland (1-1). Hij speelde in de Europa Cup 1 met DWS en in de UEFA Cup met FC Amsterdam.



De rechtsback kwam elf keer uit voor Oranje. Hij raakte zijn positie in het Nederlands elftal onder bondscoach Georg Kessler kwijt aan Wim Suurbier. In 1977 beëindigde Flinkevleugel vanwege blessures zijn carrière. De voormalig voetballer had een sigarenzaak in Amsterdam.