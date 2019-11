Osasuna meldt zich bij PSV voor buiten de boot gevallen Toni Lato

Bij de middenmoter in de Primera División is de Spanjaard welkom, al zullen de clubs er bij een vervolg op de eerste melding van belangstelling nog wel uit moeten komen. PSV heeft hem voor een seizoen gehuurd van Valencia, maar in Eindhoven komt Lato amper aan spelen toe. Als de Eindhovenaren willen meewerken, heeft de club uit de sinaasappelstad de ruimte om Lato opnieuw te verhuren. Spelers mogen in een seizoen niet voor drie clubs uitkomen, maar Lato heeft nog niet gespeeld voor Valencia.

Osasuna is op dit moment een directe concurrent van Valencia, dat tiende staat in La Liga. Een plekje voor Osasuna, een club waar Lato naar verluidt wel oren naar heeft. Ook andere clubs uit Spanje hebben zich al gemeld bij Valancia, waarvoor Lato al 35 keer in actie is gekomen. Bij PSV zit hij op dood spoor, met in totaal 1 wedstrijdminuut in dit seizoen. Hij mag van Valencia ook niet bij Jong PSV spelen.