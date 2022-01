Orkun Kökcü helpt Feyenoord bij NEC aan eerste overwinning van het jaar

Er gebeurde van alles in de eerste helft in De Goffert. Feyenoord kreeg volop kansen, maar NEC liet zich in de tegenstoot eveneens met regelmaat in de buurt van keeper Justin Bijlow zien. De Nijmegenaren namen zelfs de leiding. Lasse Schone ving een door Lutsharel Geertruida weggekopte bal op en schoot in de korte hoek naast Justin Bijlow raak.

Trainer Arne Slot besloot de jacht op de winnende treffer na rust in te zetten met dezelfde spelers en ook zijn collega Rogier Meijer wisselde halverwege het vermakelijke duel niet. Toch veranderde het spelbeeld. Feyenoord gaf niets meer weg en controleerde. Bovendien had de ploeg van Slot aanvallend snel succes. Kokcu mocht aanleggen na zwak uitverdedigen bij NEC en keeper Branderhorst stond bij de poging van de Turkse international als aan de grond genageld. De voorsprong moest Feyenoord de rust geven.

En dat was ook het geval. Jahanbakhsh maakte er 1-3 van en NEC gaf zich gewonnen, zeker nadat de Spaanse verdediger Ivan Marquez nog rood had gekregen voor het slaan van Cyriel Dessers, al gebeurde dat pas na interventie van de VAR. Het was vervolgens de vraag of Slot het een mooi moment vond om nieuwkomer Patrik Walemark te laten debuteren. De Zweed deed wel zijn warming-up, maar zijn vuurdoop laat nog minimaal een week op zich wachten. In de blessuretijd deed Guus Til ook zijn duit in het zakje en bepaalde hij de eindstand op 4-1.