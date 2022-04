Oratmangoen van Go Ahead Eagles naar FC Groningen

FC Utrecht in oefenduel te sterk voor Go Ahead, PEC Zwolle en FC Twente spelen

FC Utrecht heeft Go Ahead Eagles in een oefenduel met ruim verschil verslagen: 3-0. In Deventer had de uitploeg al na een kwartier spelen twee keer gescoord, via middenvelder Quinten Timber en aanvaller Othmane Boussaid.

