Oranjevrouwen weigeren duel met Belarus: welke consequenties heeft dat?

Om principiële redenen weigert de KNVB te voetballen tegen Rusland en Belarus, terwijl voor de Oranjevrouwen deze interlandperiode aanvankelijk een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus op het programma stond. Onduidelijk is nog wat daar de gevolgen van zijn, zeker omdat de UEFA niet heeft besloten tot een schorsing van Belarus en IJsland donderdag wel gewoon tegen dat land speelt in de WK-kwalificatie.

Eind februari, aan het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, bracht de KNVB een statement naar buiten waarin de bond mededeelde tot nader order geen wedstrijden te spelen tegen de nationale elftallen van Rusland en Belarus. Een paar dagen later kwam de UEFA met nieuws. Rusland was toen al uitgesloten van internationaal voetbal. Over Belarus velde de Europese voetbalbond het oordeel dat dat land alle thuiswedstrijden op neutraal terrein moet spelen, zonder publiek. Géén uitsluiting dus.

De KNVB regelde een oefenwedstrijd tegen Zuid-Afrika op de datum dat het WK-kwalificatieduel met Belarus geprogrammeerd stond, aanstaande dinsdag in Den Haag. Na de bekendmaking van die interland zei de KNVB tegen deze site zich aan het statement te houden van eind februari. ,,De KNVB heeft in februari natuurlijk een principieel standpunt ingenomen”, zei een woordvoerder van de bond. ,,We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen, zijn in constructief overleg met de UEFA en we zoeken naar een passende oplossing.”

Quote We blijven de ontwikke­lin­gen op de voet volgen, zijn in construc­tief overleg met de UEFA en we zoeken naar een passende oplossing Woordvoerder KNVB

Steeds nadrukkelijker hangt de vraag boven de markt wat voor gevolgen dit principiële standpunt voor de Oranjevrouwen heeft. Het is immers niet de beslissing van de UEFA geweest om Belarus uit te sluiten. Sterker nog, in dezelfde WK-kwalificatiegroep speelt Belarus komende donderdag vooralsnog ‘gewoon’ tegen IJsland. Op neutraal terrein, in het Servische Belgrado. Wat als de Europese voetbalbond plotseling met een straf voor Oranje komt, zoals punten in mindering? De Leeuwinnen zijn weliswaar koploper in groep C van de WK-kwalificatie, maar zijn nog lang niet geplaatst. In theorie, in een worst-case-scenario, zou het principiële standpunt de Oranjevrouwen het WK kunnen kosten.

De UEFA heeft zich nog niet uitgesproken over de situatie. De media-afdeling van de voetbalbond zegt tegen deze site te wachten op ‘feedback van binnenuit’. Specifiekere vragen van deze site zijn vooralsnog onbeantwoord gebleven.

Quote Ik sta honderd procent achter het statement van de KNVB Sari van Veenendaal

Oranje-aanvoerder Sari van Veenendaal schaart zich achter het statement van de KNVB. Zij geeft aan dat de spelersgroep niet gehoord is en dat het standpunt een besluit van de bond zelf is. Dat de IJslandse voetbalvrouwen wel tegen Belarus spelen, noemt zij ‘hun beslissing’. ,,Ik sta honderd procent achter het statement van de KNVB”, aldus de keeper. ,,Of we op de hoogte gehouden worden? Ja, niet tot in detail, maar het lijkt me logisch dat we op de achtergrond geïnformeerd worden. Het is op dit moment iets dat speelt tussen de KNVB, de UEFA en de FIFA en dat is de situatie zoals die nu is.”

Van Veenendaal wil niet praten over eventuele sancties vanuit de UEFA. ,,Het is netter om te wachten op de gesprekken die nog gaande zijn, voordat we zelf conclusies trekken. Het is iets tussen de KNVB en de betrokken partijen.”

Komende vrijdag spelen de Oranjevrouwen in de WK-kwalificatiecyclus tegen Cyprus (20.45 uur in Groningen). Dinsdag oefent de ploeg van bondscoach Mark Parsons dus tegen Zuid-Afrika in Den Haag, om 18.45 uur.