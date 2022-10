Oranjevrouwen nog niet in WK-vorm, Noorwegen in oefenwedstrijd te sterk

De vierde interland van Andries Jonker als bondscoach van de Oranjevrouwen is geëindigd in een nederlaag. Tegen Noorwegen werd met 0-2 verloren. Jonker gebruikte het oefenduel in Den Haag om tactisch flink te experimenteren met de nodige onervaren speelsters voor het WK dat volgende zomer wordt gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland.

Het WK begint pas over negen maanden en dus kon de nieuwe bondscoach Andries Jonker naar hartenlust experimenteren tijdens zijn eerste verliespartij als keuzeheer.



In september was dat WK-ticket nog binnengesleept volgens het beproefde en aloude 4-3-3-systeem waarbij de Oranje-speelsters zo dicht mogelijk bij hunzelf moesten blijven, zo was de gedachte van Jonker. Vanavond in het stadion van ADO Den Haag, tegen Noorwegen was dan het 3-5-2 systeem aan de beurt, al werd dat concept halverwege de eerste helft al weer losgelaten.

Door een goal van Esmee Brugts in de laatste minuut van de blessuretijd plaatste Nederland zich uiteindelijk voor dat WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

Brugts is een van die nieuwe speelsters die zich de komende tijd kunnen bewijzen voor Jonker die routiniers als Stefanie van der Gragt, Dominique Janssen en Lieke Martens thuisliet terwijl Vivianne Miedema vanwege ziekte en Lineth Beerensteyn door privéredenen afzegden. Vanavond in Den Haag startte Jonker ook nog eens zonder de wel geselecteerden Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen waardoor het oefenduel tegen de inmiddels gevallen grootmacht helemaal een experimenteel karakter kreeg. Dat laatste duo viel in de tweede helft nog wel in.

Volledig scherm Andries Jonker geeft aanwijzingen. © ANP

Van het afgelopen teleurstellende EK dat onder de vorige bondscoach Mark Parsons was afgewerkt stonden zo nog enkel de regelmatige basisspelers Lynn Wilms, Jill Roord, Sherida Spitse en keeperrevelatie Daphne van Domselaar aan de aftrap.

De bondscoach had het spelconcept met de drie verdedigers van de week al uitgeprobeerd in de oefenduels tegen ADO Den Haag en Feyenoord die in allerijl de geschrapte wedstrijd tegen Zambia. Ook omdat de bondscoach straks op het WK een alternatief wil hebben als Oranje de strijd aanbindt met de beste landen ter wereld. Waaronder Noorwegen dus, de tegenstander van gisteravond die zich in een poule met België ongeslagen kwalificeerde voor dat toernooi maar inmiddels wel een enigszins teruggevallen vrouwenvoetbalnatie is. Al spelen de meeste speelsters bij vrij gerenommeerde clubs.

Volledig scherm Esmee Brugts. © ANP

En los van hun mannelijke collega’s kan de conceptwijziging in het vlaggenschip van het Nederlandse vrouwenvoetbal ook niet worden gezien. Ook Virgil van Dijk en co spelen straks in Qatar in het moderne systeem dat niet voor niets bedacht door bondscoach Louis van Gaal, de oefenmeester onder wie Jonker zo vaak werkte als assistent. Het is sowieso een breuk met het succesvolle verleden. Onder de succesvolle bondscoach Sarina Wiegman werd steevast het aloude 4-3-3 gespeeld.

Binnen het spelconcept was het gisteren fijn om een speelster als de negentienjarige Esmee Brugts in actie te zien als veelbelovend talent dat hunkert naar meer speeltijd in een Oranjeshirt. Ze wacht geduldig met al die grote namen voor haar in de hiërarchie maar de minuten in Den Haag doen verlangen naar meer. Victoria Pelova dient zich ook al een tijd aan en kreeg tegen Noorwegen de kans. De tot Nederlandse genaturaliseerde Spaanse Damaris Egurrola werd een helft lang in de verdediging geposteerd.

Maar al met al viel er in Den Haag niet genoeg te genieten om straks zorgeloos naar het WK te gaan. Noorwegen kwam een klein halfuur voor tijd op voorsprong door een goal van AS Roma-speelster Sophie Roman Haug. En de verdediging van Oranje zag er ook niet heel goed uit bij de tweede treffer van Noorwegen door een eigen goal van aanvoerder Sherida Spitse. Zorgelijk was ook het matige aanvalsspel van de Oranjevrouw die nauwelijks tot geen kansen creëerden.

Jonker wijzer ondanks nederlaag

Bondscoach Jonker zei ondanks de 2-0-nederlaag een heel stuk wijzer te zijn geworden. ,,We hebben geprobeerd 3-5-2 te starten, maar we bezwijken onder onze eigen zenuwen en dan doet het systeem er niet toe. We hebben kunnen zien hoe ver de speelsters zijn”, vertelde hij bij ESPN.

Jonker zei eerder dat de speelsters een hoog niveau hadden gehaald op de trainingen. ,,Maar daar win je geen wedstrijden mee. De ploeg is er in deze samenstelling nog niet toe in staat dat om te zetten in een goede wedstrijd. Dan weet je waar je staat.”

,,De jonge meiden die nu nog veel last hebben van de spanning, gaan daar wel doorheen komen. Daar hebben ze dit soort wedstrijden voor nodig. Hoe ver ben je dan als je een oranje shirt aantrekt en in een stadion gaat spelen tegen een echte tegenstander. Trainen is wat anders dan tegen een fel Noorwegen spelen.”

Volledig scherm Romee Leuchter. © ANP