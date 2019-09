Oranje zonder Groenen en Martens tegen Slovenië en Rusland

Met de uitverkiezing van Kalma telt de spelersgroep in tien speelsters die wekelijks te bewonderen zijn in de eredivisie.



In vergelijking met de twee gewonnen EK-kwalificatiewedstrijden in september, kan Wiegman dit keer geen beroep doen op Jackie Groenen (Manchester United) en Shanice van de Sanden (Olympique Lyon). Groenen is herstellende van een bovenbeenblessure, terwijl Van de Sanden niet voldoende is hersteld van de enkelkwetsuur, die ze begin deze maand opliep in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Turkije. Kika van Es (Everton) en Lieke Martens (FC Barcelona) zijn er tegen Slovenië en Rusland evenmin bij. Martens is aan het revalideren van een teenblessure en de verdedigster onderging in juli een operatie aan haar knie en is pas net weer fit.