Oranje won zeven keer van de wereldkampioen

Databureau Gracenote zocht uit dat Oranje in het verleden zeven keer het land heeft verslagen dat op dat moment de wereldtitel in bezit had. Zo won het Nederlands elftal op het EK 2000 in de groep met 3-2 van Frankrijk, dat twee jaar daarvoor in eigen land wereldkampioen was geworden.



Op het EK 2008 versloeg Oranje zowel wereldkampioen Italië (3-0) als verliezend WK-finalist Frankrijk (4-1). Vanavond neemt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het in de nieuwe Nations League op tegen Frankrijk, dat acht weken geleden in Moskou de wereldtitel veroverde. Voor Les Bleus wordt het de eerste wedstrijd voor eigen publiek sinds de gewonnen finale tegen Kroatië (4-2).