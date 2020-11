Oranje wacht een Nations League-ontknoping als twee jaar geleden, maar dan net even anders

Polen-uit? Dat is vanavond geen wedstrijd meer met het mes op de keel. Je merkt het aan veel dingen in aanloop naar het duel in het Stadion Slaski in Chorzów. Normaal zou Oranje daar zonder twijfel de strijd aangaan met de beste spits ter wereld. Maar het is nog onzeker of Robert Lewandowski erbij zal zijn.



De afgelopen dagen doken er links en rechts geruchten op: Lewa zou het duel met Oranje laten schieten. ‘Lichte blessure’, zo was de officiële lezing, maar duidelijk leek vooral dat Lewandowski geen enkel risico wilde nemen, nu hij vanaf morgen weer in een moordend clubschema verder moet bij Bayern München. Mogelijk komt hij echter toch (deels?) in actie. Bij Oranje krijgen er sowieso spelers rust. ,,We willen frisse benen in het team’’, zegt bondscoach Frank de Boer. Die frisheid gaat bijvoorbeeld komen van Donyell Malen. De spits van PSV speelde in dit interlandblok nog geen minuut, terwijl Luuk de Jong twee volledige duels afwerkte met Spanje en Bosnië. Malen is daarnaast ook een ander type spits. In de aanval wordt verder Calvin Stengs aan de aftrap verwacht.



‘Zorg dat je heel terugkomt straks’. Dat zeiden ze tien dagen geleden bij Liverpool tegen Georginio Wijnaldum. Die woorden zitten niet alleen bij hem, maar bij alle spelers in het achterhoofd.