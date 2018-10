Oranje wacht al 16 jaar op overwinning tegen Duitsland

Nederland tegen Duitsland op jacht naar eerste Nations Lea­gue-pun­ten

11:43 Het Nederlands elftal gelooft in een goede afloop van het thuisduel met Duitsland in de Nations League. Bondscoach Ronald Koeman en zijn internationals hebben het gevoel dat ze op de juiste weg zijn en willen dat vanavond graag met een goed resultaat in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA bevestigen. Na een gemist EK en WK lijkt het weer iets beter te gaan met het Nederlandse voetbal. Oranje gaf wereldkampioen Frankrijk vorige maand tijdens een verloren duel (1-2) een helft aardig partij in Stade de France. Het is ook al een tijdje geleden dat PSV en Ajax met jong talent in de groepsfase van de Champions League voetballen. Duitsland beleeft een mindere periode. De wereldkampioen van 2014 werd afgelopen zomer al in de groepsfase van het WK in Rusland uitgeschakeld. Ook bij Bayern München, de hofleverancier van 'Die Mannschaft' draait het even iets minder. De recordkampioen ontsnapte vorige week voor eigen publiek aan een nederlaag tegen Ajax (1-1). Oranje en Duitsland trappen om 20.45 uur af. Rond het duel nemen Rafael van der Vaart (109 interlands) en Dirk Kuijt (104 interlands) afscheid van het Nederlandse publiek. Via dit liveblog mist u niets.