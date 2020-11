Oranje verloor drie keer van Polen, telkens in speelstad van vanavond

Oranje weet een ding: er moet vanavond gewonnen worden. Nederland heeft al ervaring met winnen tegen Polen. Afgelopen september werd er in Amsterdam met 1-0 gewonnen door een goal van Steven Bergwijn. Oranje moet hopen dat het Bosnië niet moe heeft gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Italië gaat op bezoek bij de tegenstander van afgelopen zondag.

Volledig scherm Vincent Janssen, achtervolgd door Lukasz Piszczek, was een van de doelpuntenmakers in de vriendschappelijke interland in 2016 in Gdansk. © EPA Nederland trof Polen in de geschiedenis zestien keer. Er werd zeven keer gewonnen, zes keer gelijk gespeeld en pas drie keer verloren. De laatste vier ontmoetingen won Nederland ook van de wit-roden. De laatste keer dat Nederland op bezoek ging bij Polen was in 2016. In Gdansk won het een vriendschappelijk duel met 1-2 dankzij goals van Vincent Janssen en Georginio Wijnaldum.

De laatste winst van Polen is al 41 jaar geleden. Het land won in 1969, 1975 en 1979 van Oranje. Al deze wedstrijden werden in de plaats Chorzów gespeeld, dezelfde plaats waar vanavond gespeeld wordt. Nederland is dus gewaarschuwd.

Oranje moet vanavond aan de bak. Polen is ongeslagen in haar laatste negen thuiswedstrijden. Het won zeven keer en speelde twee keer gelijk. De wit-roden speelden tegen Italië met 0-0 gelijk. Tsjechië was het laatste land dat op Poolse bodem wist te winnen. Op 15 november 2018 won het met 0-1. Nederland verloor maar een van zijn laatste tien uitduels. Dat was de finale van de Nations League tegen Portugal in 2019 (1-0).

Sterspeler Robert Lewandowski is er vanavond mogelijk niet bij. Pawel Bochniewicz (sc Heerenveen), Mateusz Klich (voormalig FC Utrecht) en Arek Milik (voormalig Ajax) zijn wel aanwezig bij de ploeg van bondscoach Jerzy Brzeczek.

Brzeczek zelf speelde in zijn carrière eenmaal tegen Nederland. Hij deed in 1992 mee in de EK-kwalificatiewedstrijd in Rotterdam, die eindigde in 2-2. Frank de Boer speelde in zijn interlandcarrière ook tegen de opponent. In de uitzwaaiwedstrijd van Oranje voor het EK 2000 scoorde hij bij de 3-1 winst.

Het is voor Nederland te hopen dat Wijnaldum weer op dreef is vanavond. De speler van Liverpool maakte zeven van de laatste dertien goals.

