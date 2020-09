Oranje vanavond tegen Polen met Hans Hateboer in de basis

Lodeweges: Of ik het wil blijven doen? Er gaat gewoon iemand anders komen

31 augustus Dwight Lodeweges ambieert zelf het bondscoachschap van Oranje niet. Dat zei de interim-bondscoach in Zeist bij zijn eerste persconferentie sinds hij het stokje (tijdelijk) overnam van de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman. ,,Of ik het wil blijven doen? Daar is helemaal niet over gesproken, er gaat gewoon iemand anders komen.”