Oranje treft Italië, Bosnië-Herzegovina en Polen in Nations League

Het Nederlands elftal heeft niet ongunstig geloot voor de groepsfase van de Nations League. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman treft Italië, Bosnië-Herzegovina en Polen. Dat is dinsdag door loting bepaald in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Oranje is groepshoofd in Groep 1 van Divisie A, wat niet de poule des doods is. Overigens won Nederland in de geschiedenis pas één keer van de Italianen: op het EK 2008. De balans tegen Polen is beter: zes keer winst, zes keer gelijk en drie nederlagen. Bosnië-Herzegovina was nooit eerder de tegenstander van Oranje.

Groep A2 bestaat uit Engeland, België, Denemarken en IJsland. In Groep A3 zitten Portugal, Frankrijk, Zweden en Kroatië, terwijl Groep A4 bestaat uit Zwitserland, Spanje, Oekraïne en Duitsland.

Het Nederlands elftal eindigde vorig jaar als tweede in de eerste editie van de Nations League, de competitie voor landenploegen die veel oefenwedstrijden vervangt. In de finale bleek Portugal te sterk (1-0). Oranje bleef in de groepsfase Duitsland en Frankrijk voor en versloeg in de halve eindstrijd Engeland (3-1). De opzet van de tweede editie van de Nations League is wat aangepast. Oranje speelt daardoor nu niet tegen twee maar tegen drie tegenstanders in de groepsfase, dus nu zes in plaats van vier duels.