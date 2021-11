Oranje traint zonder zieke Wijnaldum

Oranje verdedigt in de laatste twee groepsduels een voorsprong van twee punten op Noorwegen, dat zaterdag tegen Letland speelt. Turkije volgt op vier punten. Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK van eind volgend jaar in Qatar. De nummer 2 krijgt in maart een herkansing in de play-offs. Bij een gelijke stand in de groep geeft het doelsaldo de doorslag. Oranje is wat betreft doelsaldo alleen nog in theorie te achterhalen door de Noren en Turken. Nederlands staat 23 treffers in de plus, Noorwegen 9 en Turkije slechts 4.