Oranje traint zaterdag weer in bijzondere shirts: dit is de route naar de Final Four

Emmen neemt met zege op NAC eerste horde richting lijfsbe­houd en staat in finale play-offs

FC Emmen heeft de hoop op lijfsbehoud in de eredivisie in leven gehouden. De ploeg van Dick Lukkien was in eigen huis met 2-0 te sterk voor NAC, nadat er op bezoek in Breda al met 1-2 werd gewonnen. Voor de Brabanders wacht het vijfde seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op rij.