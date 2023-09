Oranje-talent Wieke Kaptein (18) heeft droomtransfer te pakken, maar blijft nog even bij FC Twente

met video Arne Slot laat ‘frustratie’ achter zich na ruime zege bij FC Utrecht: ‘Geniet alweer paar weken van Feyenoord’

Arne Slot had zondag na de overtuigende 1-5 zege van zijn elftal bij FC Utrecht bijna niets te klagen. ,,Het was eenrichtingsverkeer. We hebben de bal bijna niet afgestaan. Het enige verwijt dat ik mijn elftal kan maken, is dat het bij rust pas 2-1 was”, aldus de oefenmeester van Feyenoord.