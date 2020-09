Oranje stijgt een plekje op de wereldranglijst

Haps: ‘22 duels onder Advocaat, één keer verloren: dat zegt wel iets natuurlijk’

16 september Ridgeciano Haps betreurt de uitschakeling van AZ in de Champions League. De linksback van Feyenoord, die jarenlang voor de club uit Alkmaar speelde, zag zijn oud-ploeggenoten onderuit gaan tegen Dynamo Kiev. ,,Heel jammer. Voor AZ en voor het Nederlandse voetbal’’, zegt Haps. ,,De verwachtingen zijn hooggespannen. Die fase is nu aangebroken. Mensen gaan anders kijken naar clubs die in de top zitten. Het is jammer dat ze het niet hebben gered.’’