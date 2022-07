Oranje speelt laatste wedstrijd voor WK in volle Johan Cruijff Arena

Nederland is na vier wedstrijden in de Nations League koploper. Naast België neemt het elftal van bondscoach Louis van Gaal het, op donderdag 22 september, in Warschau nog op tegen Polen. De groepswinnaar kwalificeert zich voor de finaleronde van de Nations League in juni 2023, net als de overige drie groepswinnaars van Divisie A. Als Oranje als eerste eindigt, is het finaletoernooi in Nederland.



Na de laatste twee groepswedstrijden in de Nations League, komt het Nederlands elftal in november weer bij elkaar. Van Gaal heeft dan een week de tijd om zijn elftal voor te bereiden op de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Senegal op maandag 21 november. Ecuador (vrijdag 25 november) en Qatar (dinsdag 29 november) zijn de andere opponenten in de poulefase. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de achtste finales.