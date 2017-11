Oranje sluit jaar af in Boekarest

Het Nederlands elftal sluit het jaar vanavond af met een oefeninterland tegen Roemenië. Bondscoach Dick Advocaat zit in Boekarest naar alle waarschijnlijkheid voor het laatst op de bank bij Oranje. Na de wedstrijd geeft hij dan eindelijk duidelijkheid over zijn toekomst. Alles wijst erop dat de derde periode van Advocaat als bondscoach eindigt in de Roemeense hoofdstad.



Onder leiding van de zeventigjarige Hagenaar won Oranje vijf van de zes interlands. Alleen de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk ging verloren (4-0). Desondanks slaagde Advocaat niet in zijn missie om de nationale ploeg naar het WK van komend jaar in Rusland te loodsen.



Advocaat kan zijn 37ste overwinning vieren als bondscoach van Oranje. In dat geval neemt de Hagenaar het record, dat hij nu nog deelt met de Engelsman Bob Glendenning, alleen in handen. Advocaat wijzigt zijn elftal tegen de Roemenen vermoedelijk op vier posities ten opzichte van de gewonnen oefeninterland donderdag tegen Schotland (0-1). De aftrap in Boekarest is om 20.00 uur Nederlandse tijd. Mis vanaf 18.30 uur niets in ons liveblog.