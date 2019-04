Oranje op volle oorlogssterkte naar Frankrijk

Nederland zit komende zomer in poule E bij Nieuw-Zeeland (dinsdag 11 juni in Le Havre), Kameroen (zaterdag 15 juni in Valenciennes) en Canada (donderdag 20 juni in Reims). De bovenste twee landen gaan door naar de achtste finales, net als vier van de zes beste nummers drie. De finale van het WK is op zondag 7 juli in Lyon.



Op vrijdag 24 mei moet de officiële lijst van 23 speelsters, inclusief rugnummers, worden ingeleverd bij wereldvoetbalbond FIFA. Wiegman kan, in geval van (ernstige) blessures, nog tot 24 uur voor het eerste WK-groepstreffen met Nieuw-Zeeland wijzigingen doorvoeren in de selectie. Vlak voor vertrek naar Frankrijk speelt het Nederlands vrouwenelftal nog een oefeninterland tegen Australië. De Oranje Leeuwinnen en de ‘Matildas’ treffen elkaar op zaterdag 1 juni vanaf 18.15 uur in het Philips Stadion in Eindhoven