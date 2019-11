Oranje op EK zeer waarschijnlijk in groep met Oekraïne

Echt waar: lange tijd was de kans bijna 50 procent dat Oranje op het EK België zou treffen. Een doelpunt van Artem Besyedin in de 93ste minuut tegen Servië besliste er anders over. Daardoor treft het Nederlands elftal zeer waarschijnlijk volgend jaar zomer Oekraïne.

Nederland ontloopt Engeland, Spanje, Italië en Duitsland omdat die vier toplanden ook het EK organiseren. Oekraïne kan als groepswinnaar namelijk niet in poule B, want vanwege de onrust mag het Oost-Europese land niet bij buurland Rusland, waar in Sint-Petersburg wordt gespeeld. Daarom komt de ploeg van bondscoach Sjevtsjenko bij Oranje.

Er is echter een belangrijke voorwaarde: Duitsland moet - indien het team van Koeman Estland verslaat - dinsdag winnen van Noord-Ierland. Als groepswinnaar kan Oranje onder meer wereldkampioen Frankrijk, Polen en Kroatië loten uit pot 2. Het Nederlands elftal is als organiserend land echter sowieso ingedeeld in groep C en ontloopt zeker Engeland, Spanje, Italië en Duitsland.

Ook is het belangrijk dat Spanje morgen in Madrid Roemenië verslaat. Anders gaat Frankrijk naar pot 1. Omdat de wereldkampioen geen mede-organisator van het EK is, kunnen de mannen van Deschamps bij Oranje in de groep komen.