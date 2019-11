Oranje Onder-17 naar kwartfinales na zege op Nigeria

Schuurs: Het kan niet veel erger dan vandaag

0:56 Een bizarre Champions League wedstrijd tussen Chelsea en Ajax eindigde in een 4-4 gelijkspel. Perr Schuurs was na afloop vooral boos en gaf aan dat zijn team zich genaaid voelt. Wel was hij positief over de stand in de groep, Ajax staat namelijk nog eerste en hij verwacht ook dat de Amsterdammers zich zullen plaatsen voor de volgende ronde.