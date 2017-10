Oranje oefent in november nog niet tegen Duitsland

Geen WK voor Oranje: dit zeggen de spelers erover

7:36 Wat iedereen eigenlijk al een beetje had verwacht is gebeurd, Oranje is uitgeschakeld voor het WK. ,,Je doet altijd je uiterste best om te winnen, dan mag je even verdrietig zijn, maar er komen ook weer betere tijden", zegt Arjen Robben, die na de wedstrijd ook gelijk een punt achter zijn interlandloopbaan heeft gezet.