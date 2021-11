Oranje mist Bijlow tegen Noorwegen, Van Gaal roept Krul op als vervanger

Bij Heracles verkiezen ze dag na fatale ongeluk met betrokken­heid Vloet de stilte

De impact van het fatale ongeluk waarbij middenvelder Rai Vloet betrokken was, is groot bij Heracles. Spelers, staf en personeel kwamen vandaag bij elkaar en zijn geïnformeerd over het drama waarbij een vierjarig kind overleed. De stilte overheerste op de club.

17:41