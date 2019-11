Oranje maakt prachtig statement tegen racisme bij openingsgoal

Op de persconferentie van gisteren speculeerde Wijnaldum al over een mogelijk statement. De wedstrijd was pas zes minuten oud toen de aanvoerder zelf met een kopbal de score opende en zijn woorden kracht bij kon zetten. De middenvelder van Liverpool liet door zijn onderarm naast die van De Jong te houden duidelijk zien dat het niet uitmaakt wat je huidskleur is.

Het signaal is een reactie op de gebeurtenissen van zondag bij FC Den Bosch-Excelsior. Aanvaller Ahmad Mendes Moreira van Excelsior was het slachtoffer van racistische uitingen vanaf de tribunes, waardoor het duel in de Keuken Kampioen Divisie tijdelijk werd gestaakt. Het incident maakte veel los en werd ook bij Oranje uitgebreid besproken.

Wijnaldum maakte maandag al indruk met een uitgebreide reactie op de racisme-rel. ,,Ik was van het veld gelopen en niet meer teruggekomen. Het is genoeg geweest”, zei de middenvelder van Surinaamse afkomst. ,,Ons team is een eenheid, wij zijn gelijk. Wij kijken niet naar kleur en spelen voor Oranje en het volk. Het volk kan volgend jaar weer genieten van een mooi toernooi. Het is best raar dat dan wel iedereen voor ons juicht.”

Het Nederlands elftal maakte ook eerder vandaag een statement tegen racisme. De selectie van Ronald Koeman vormde een kring waarbij de handen werden uitgevouwen. Alle spelers van Oranje twitterden de foto met de hashtag #stopracisme en de toevoeging Enough is Enough!

Volledig scherm Vlak voor het doelpunt. © BSR Agency