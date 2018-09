Oranje Leeuwinnen zakken naar tiende plaats op FIFA-ranglijst

De voetbalsters wisten zich niet rechtstreeks te plaatsen voor het WK van volgend jaar in Frankrijk. Na de nederlaag begin september in Oslo tegen Noorwegen (2-1) zijn de Oranje Leeuwinnen veroordeeld tot het spelen van play-offs. Daarin is Denemarken, vorig jaar ook de opponent in de finale van het EK, de eerste tegenstander. Beide landen treffen elkaar volgende week vrijdag in Breda, de return is vier dagen later in Denemarken. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de finale van de play-offs, waarin om één ticket naar het WK wordt gestreden.