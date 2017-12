Oranje Leeuwinnen verkozen tot Sportploeg van het jaar

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman, die vandaag haar contract bij de KNVB, verlengde tot 2020, werd afgelopen zomer in eigen land Europees kampioen voetbal. Oranje won alle zes duels op het EK. In de poulefase werden Noorwegen (1-0), Denemarken (1-0) en België (2-1) verslagen. In de kwartfinale was Oranje met 2-0 te sterk voor Zweden en in de halve finale werd Engeland met 3-0 verslagen. In de finale in Enschede stuitte Oranje opnieuw op het sterke Denemarken, maar met een 4-2 overwinning werd de eerste hoofdprijs voor een Nederlands vrouwenvoetbal veroverd.