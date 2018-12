Oranje Leeuwinnen opnieuw tegen Canada en Nieuw-Zeeland op WK

,,Een dubbel gevoel”, dat heeft spits Vivianne Miedema overgehouden aan de loting. ,,Enerzijds is het voor ons een poule met perspectief”, zei ze tegenover de NOS. ,, We kennen de landen Canada en Nieuw-Zeeland natuurlijk goed. We hebben laten zien dat we er goed tegen kunnen voetballen (de duels eindigden in respectievelijk 1-1 en 1-0 voor Nederland, red.). Anderzijds weet je dat de weg die je na de poulefase moet bewandelen weleens lastig kan worden. Makkelijk wordt het sowieso niet. Want het blijft natuurlijk wel een WK, hè. Maar goed, we hebben een goed team met veel kwaliteiten.”



Canada is de nummer vijf van de wereld. Nieuw-Zeeland de nummer negentien. En Kameroen bezet de 46ste plaats. Nederland staat zevende op de mondiale lijst.



Vooraf bestond nog de vrees dat Nederland, dat zich via winstpartijen tegen Denemarken en Zwitserland in de play-offs kwalificeerde voor het WK, zwaar zou loten. De Oranje Leeuwinnen waren ingedeeld in pot 2. Dat betekende dat hoe dan ook een van de toplanden uit pot 1 zou worden geloot. Maar uiteindelijk viel het met die zware tegenstanders wel mee. Van de 24 deelnemende landen gaan er bovendien zestien door naar de knock out-fase van het toernooi. In dat opzicht lijkt Oranje, de regerend Europees Kampioen, alle kansen te hebben om zich goed te profileren in Frankrijk.