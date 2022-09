Oranje Leeuwinnen moeten winnen van IJsland om naar WK te gaan

Feyenoord klimt naar plek twee in eredivisie na knappe comeback tegen Go Ahead Eagles

De aanhang van Feyenoord ging er eens goed voor zitten. Een snelle 2-0 achterstand in Deventer tegen Go Ahead Eagles leek de Rotterdammers uit evenwicht te brengen, maar in het restant was er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg die over PSV heen wipt naar plek twee op de ranglijst: 3-4.

4 september