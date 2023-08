Oranje Leeuwinnen gaan zich niet aanpassen: ‘Spelen ons eigen spel en dat moet Spanje maar oplossen’

Interview Nigel de Jong acht ‘lefkindjes’ Oranje Leeuwinnen in staat tot grootse dingen: ‘Die honger en gedreven­heid zie je in alles terug’

Zittend op de bal, pal langs de lijnen van het trainingsveld, druk met observeren. Dat is hoe we Nigel de Jong veel aantreffen tijdens het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Van dichtbij maakt de KNVB-directeur topvoetbal mee hoe het vrouwenvoetbal zich stormachtig ontwikkelt. ,,Kijk van hoever vrouwenvoetbal moest komen.’’