Oranje Leeuwinnen besluiten pover toernooi als voorlaatste

Voor Oranje scoorde Vivianne Miedema vlak voor de rust, waarna Yao Wei in het Estádio Municipal de Albufeira vlak na de rust gelijkmaakte. Hoewel Nederland nog twee keer de lat en één keer de paal raakte, viel de grootste kans aan de andere kant. Na een fout van keeper Sari van Veenendaal miste Xiao Yuyi voor een leeg doel. Kort later had Lieke Martens de 2-1 op de schoen, maar in haar honderdste interland schoof ze de bal in vrije positie net naast het doel van Peng Shimeng. In de slotminuten schoot Renate Jansen op de onderkant van de lat.



Vorig jaar haalde Oranje de finale in de Algarve. Wegens een grote hoeveelheid regen werd dat duel echter niet gespeeld.