Oranje-internationals krijgen uitzonderingspositie voor coronaregels

Arena muisstil als inwendige defibrilla­tor afgaat bij Daley Blind

26 augustus Daley Blind heeft de 6000 fans in de Johan Cruijff Arena vanavond flink laten schrikken. De Ajacied ging in de 79ste minuut van het oefenduel Ajax-Hertha (1-0) zomaar ineens liggen in het strafschopgebied. Meteen stroomden spelers toe. Nadat toegesnelde leden van de medische staf hem hadden onderzocht, kon Blind zelfstandig het veld verlaten. Hij werd vervangen door Devyne Rensch.