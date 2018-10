Oranje in de min tegen Duitsers

De mooiste zege dateert van 21 juni 1988, toen het Nederlands elftal het toenmalige West-Duitsland in Hamburg tijdens de halve finale van het EK met 2-1 versloeg. Ronald Koeman, de huidige bondscoach, tekende voor de gelijkmaker. Marco van Basten zette Nederland met de 2-1 op zijn kop. De pijnlijkste nederlaag dateert van 7 juli 1974 toen Oranje in de finale van het WK een voorsprong verspeelde (2-1).



Oranje ontvangt Duitsland in het kader van de nieuwe Nations League. Voor volgende week dinsdag staat een oefeninterland in Brussel tegen België op het programma. Beide landen troffen elkaar al 126 keer. Oranje won 55 keer en België was 41 keer de baas. Nederland won in 1997 voor het laatst van de ploeg die samen met Frankrijk de wereldranglijst aanvoert (3-1). Daarna volgden nog zeven ontmoetingen, met vijf gelijke spelen en twee nederlagen.