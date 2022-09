Oranje heeft nog vacatures, maar WK-selectie van Louis van Gaal krijgt vorm

Crisis bij PSV neemt toe na opstappen John de Jong: 'Er is onrust in de club’

Algemeen directeur Marcel Brands van PSV sprak zaterdagmorgen tijdens een ingelaste persconferentie met meerdere media uitgebreid over de crisissituatie bij de Eindhovense club. Vrijdag nam hij afscheid van zijn technisch directeur John de Jong, die niet meer het vertrouwen van de raad van commissarissen genoot. ,,Ik was zelf ook weggegaan als ik John was geweest, daar ben ik eerlijk in”, zegt Brands, die zichtbaar aangedaan was.

17 september