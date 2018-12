Oranje gekoppeld aan Duitsland in loting EK-kwalificatie

Oranje was groepshoofd tijdens de loting en trof met Duitsland de zwaarst mogelijke tegenstander van pot 2. Bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers troffen de Duitsers dit jaar ook al in de groepsfase van de nieuwe Nations League. Nederland won in de Johan Cruijff ArenA (3-0) en speelde gelijk in Gelsenkirchen (2-2).



Koeman had Duitsland graag ontlopen maar trof het wel met Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland, de drie andere tegenstanders in de poule. De beste twee ploegen van de kwalificatiegroepen plaatsen zich voor het EK, dat in twaalf landen wordt gehouden. Het kwalificatietoernooi gaat eind maart van start en eindigt volgend jaar in november.



Mocht Nederland zich niet rechtstreeks plaatsen als nummer één of twee van de poule, dan krijgt Oranje nog een herkansing in de play-offs.