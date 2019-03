Oranje en Koeman ‘zeer geschrokken’ van aanslag Utrecht

Alvorens aan de reguliere persconferentie te beginnen sprak woordvoerder Bas Ticheler namens Oranje en de KNVB zijn medeleven uit met de slachtoffers: ,,Uiteraard zijn ook wij erg geschrokken van de situatie.’’



,,Bij binnenkomst waren nog niet alle spelers op de hoogte, we waren met de staf in gesprek’’, vertelde bondscoach Ronald Koeman. ,,Later kwam het pas echt binnen en drong het bij iedereen door. Op televisie zijn we meteen blijven volgen wat er aan de hand was.’’



,,Bas (Ticheler, red.) heeft de spelers even in groepsverband toegesproken over wat er is gebeurd. Ook over het feit dat besloten is de training af te sluiten voor publiek, en over het spreken met de media daarna. Over de impact op de wedstrijd van donderdag hebben we nog niet gesproken, omdat er nog te veel onduidelijk is.’’