Oranje blijft voorlopig met vijf verdedigers spelen

Koeman kondigde bij zijn aanstelling al aan dat hij na vier oefeninterlands wilde weten welke speelwijze het beste bij zijn ploeg zou passen. De wedstrijden van eind maart tegen Engeland en Portugal leerden hem dat Oranje gebaat is bij drie centrale verdedigers en twee opkomende backs. ,,We gaan sowieso verder met drie of vijf verdedigers of hoe jullie dat ook willen noemen. De invulling voor die verdediging kan per tegenstander verschillen'', zei Koeman vandaag in Zeist.