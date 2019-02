Oranje blijft veertiende op wereldranglijst

Qatar boekte als winnaar van het toernooi om de Azië Cup liefst 38 plaatsen winst, van 93 naar 55. Japan ging 23 plekken omhoog. De verliezend finalist van het Aziatische titeltoernooi in de Verenigde Arabische Emiraten neemt nu de 27ste plaats in op de FIFA-ranking. Iran, dat in de halve finales werd uitgeschakeld door Japan, is op de wereldranglijst het eerste Aziatische land op plek 22.

In de top twintig veranderde niets. België gaat aan kop, met een minieme voorsprong op wereldkampioen Frankrijk. Het Nederlands elftal komt op 21 maart voor het eerst dit jaar in actie. De ploeg van Koeman start de EK-kwalificatie in De Kuip tegen Wit-Rusland. Drie dagen later speelt Oranje in Amsterdam tegen Duitsland.