Oranje bij uitzwaaiwedstrijd voor EK gesteund door 7500 supporters

,,Nederland - Georgië maakt deel uit van de pilot ‘Testen voor toegang tot evenementen’. Voorwaarde is dat alle bezoekers bij binnenkomst een negatief coronatestbewijs moeten tonen. Op deze wijze werden eerder ook meerdere wedstrijden in de eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de play-offs met beperkt publiek gespeeld", zo laat de KNVB vandaag weten.



Het duel met Georgië, dat wordt afgewerkt in Enschede, is de laatste wedstrijd voor het EK. De eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het Europees kampioenschap wordt op 2 juni gespeeld in Portugal tegen Schotland. Bij die wedstrijd zijn geen fans welkom. Vervolgens wacht op 13 juni de eerste EK-wedstrijd tegen Oekraïne. Op 17 juni en 21 juni volgen duels met Oostenrijk en Noord-Macedonië. Al die poulewedstrijden worden in de Johan Cruijff Arena afgewerkt.



Vanmiddag om 14.00 uur maakt Frank de Boer de definitieve selectie bekend van Oranje. Van de 34 spelers die in de voorselectie zaten, moeten er nog acht afvallen.