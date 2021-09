Oranje bewees in Oslo weer hoe het gevangen zit in status tussen tafellaken en servet

Door Maarten Wijffels



Stale Solbakken lachte in het Ullevaal-stadion minzaam bij de vraag of het nou moeilijk was geweest om dit Nederlands elftal te analyseren? Zijn antwoord verpakte de Noorse bondscoach in het kleine perszaaltje door te beginnen over de cultuur van ons land. ,,Jullie voetbalcultuur is die van een great passinggame. Uiteindelijk willen jullie toch altijd 60 of 70 procent van het balbezit in een wedstrijd. Dat geeft jullie zelfvertrouwen. En dan komt het vanzelf wel goed, denken jullie. Maar voor te veel zelfvertrouwen kun je ook gestraft worden. Wij hebben mindere spelers, maar kregen vanavond niet minder kansen dan jullie. En dat maken jullie vaker mee.’’



Boem. Een analyse die klonk als een klok. Want op de dag van de rentree van Louis van Gaal speelde Oranje een wedstrijd die het recent vaker speelde. Optisch beter zijn dan de tegenstander. Want: een surplus aan balbezit. Maar het is blaffen en niet bijten. Of ja, toch, in de eigen staart.