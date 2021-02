Oranje begint olympisch jaar met Dekker en Geurts, maar Janssen en Van de Sanden ontbreken

De selectie van Wiegman speelt op donderdag 18 februari om 20.00 uur eerst in Leuven tegen België, terwijl Duitsland op woensdag 24 februari in Venlo de tegenstander is. De aftrap in De Koel is om 18.30 uur. België en Duitsland ontmoeten elkaar nog op zondag 21 februari in Aken.

Aftrap van olympisch jaar

Wiegman vertrekt na de Olympische Spelen van komende zomer bij de KNVB om bondscoach van de Engelse vrouwenploeg te worden. Engeland is organisator van het EK in de zomer van 2022. ,,We beseffen goed hoe bevoorrecht we zijn dat we in deze tijden ‘gewoon’ mogen voetballen”, zegt Wiegman. ,,En dit drieluik is wat mij betreft ook nog eens een prachtig voorbeeld hoe je samen, met de nodige creativiteit en flexibiliteit, tot iets moois kunt komen. Zowel sportief gezien, maar ook met oog voor de actuele toestand in de wereld. We spelen nu allemaal dichtbij huis en op rij-afstand, interlands tegen twee sterke en aansprekende tegenstanders. Duitsland is de nummer twee van de wereldranglijst. België is altijd een stugge, sterke ploeg. België heeft zich al geplaatst voor het EK en is voor ons traditioneel altijd een lastige ploeg om tegen te spelen. Alles bij elkaar dus een heel goede aftrap van ons olympisch jaar.”