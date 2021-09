Oranje begint met Dumfries en Berghuis tegen Montenegro

Het Nederlands elftal hervat de WK-kwalificatie met een thuiswedstrijd tegen Montenegro in het Philips-stadion van Eindhoven. Bondscoach Louis van Gaal rekent na het gelijkspel (1-1) tegen Noorwegen in eigen huis op een goed resultaat. De aftrap is om 20.45 uur. Het duel is vanavond op deze site live te volgen via een uitgebreid liveblog.



• Basisplaats voor Dumfries en Berghuis

• Daley Blind is geschorst

• Stadion: PSV-stadion

• Arbiter: Jesús Gil Manzano (Spa)