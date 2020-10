Oranje aanvallend onmachtig in een typische oefenpot

1. De eerste interland onder Frank de Boer, wat onthouden we vooral?

Dat die eerste pot teleurstellend weinig om het lijf had. Of het moet zijn dat De Boer toch al meteen bij zijn start afstapte van de veldbezetting onder Ronald Koeman. Het 4-3-2-1 werd ingeruild voor 4-3-3 met de punt naar achteren op het middenveld. Nou was Frenkie de Jong er niet bij (wat sinds zijn debuut in september 2018 slechts één keer eerder gebeurde, alleen in een oefenduel met België ontbrak hij), waardoor moet blijken of De Boer dit vaker wil gaan doen. Wat we ook onthouden: juist spelers die weinig of geen minuten maken bij hun club, speelden vanavond juist 90 minuten. Onder wie Memphis, die zondag in Bosnië bovendien geschorst is. Typische oefenwedstrijd dus.