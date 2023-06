Opvallende zaken in programma eredivisie: Feyenoord krijgt cadeautje van KNVB en tradities gaan overboord

Dramati­sche aftocht op EK: Jong Oranje wint ook niet van Georgië en strandt in groepsfase

Het EK voor spelers Onder 21 jaar is voor Jong Oranje uitgelopen op een deceptie. Na remises tegen België (0-0) en Portugal (1-1) slaagde de formatie van Erwin van de Looi er ook niet in om de leeftijdsgenoten van Georgië te verslaan. Het duel in Tbilisi eindigde in 1-1. Door de uitschakeling kan Jong Oranje ook een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar vergeten.