Opsteker Ajax: Frenkie de Jong terug op groepstraining

Sneijder werkt zich met Al-Gharafa in het zweet in Brabant

14:37 Terwijl het WK voetbal in Rusland in volle gang is, werkt Nederlands recordinternational Wesley Sneijder zich in het zweet op de velden van Juliana Mill. Met zijn club Al-Gharafa heeft hij een trainingskamp van drie weken bij de Brabantse amateurvereniging.