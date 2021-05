Opsporing Verzocht zoomt in op gewelddadige overval op huis PSV’er Zahavi

Het incident vond afgelopen zondag plaats in zijn woning aan de Arenborg in Amsterdam Buitenveldert. Dat gebeurde toen de aanvaller met de andere PSV’ers op weg was naar Tilburg voor het duel met Willem II. Zijn vrouw belde hem in de spelersbus, toen de indringers in het huis waren.



Zahavi krijgt van PSV de tijd om de heftige periode te verwerken met zijn gezien. Maandag sprak de Israëliër met technisch manager John de Jong en team-manager Bas Roorda. De club geeft hem alle ruimte om de situatie te verwerken. Hij gaf vandaag via Instagram aan het huidige voetbalseizoen gewoon af te maken in Nederland.



De uitzending begint om 21.15 uur. Het programma zegt in een aankondiging meer over de daders en het onderzoek te melden.