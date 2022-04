Opnieuw tegenvaller voor PSV: Olivier Boscagli ernstig geblesseerd

Trainer Roger Schmidt geeft in de middag zijn persconferentie in aanloop naar het duel met Leicester City en zal dan ongetwijfeld ingaan op de situatie. Boscagli is door supporters van PSV gezien met een brace en bronnen rond PSV bevestigen dat zijn seizoen afgelopen is en dat hij er geruime tijd uit is. Dat is een enorme klap voor PSV in aanloop naar het duel met Leicester City, waarin Boscagli verzekerd zou zijn geweest van een basisplek. Hij was de afgelopen twee seizoenen een cruciale speler onder Roger Schmidt en vrijwel altijd verzekerd van een plaats bij de eerste elf.