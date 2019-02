Opluchting bij AZ om Seuntjens: ‘Belangrijkste is dat hij bij kennis is’

,,Het belangrijkste is dat Mats weer bij kennis is’', zei trainer John van den Brom, die tijdens de tweede helft even naar de kleedkamer rende om van de dokter te horen hoe het met Seuntjens ging. ,,Hij weet zelf niet meer wat er gebeurd is. Het was een flinke klap.’’



Het incident had nogal wat impact op de spelers van AZ, die flink aangeslagen waren. ,,Eerst had ik het niet door’', vertelde Calvin Stengs bij FOX Sports. ,,Ik scoorde en liep met Adam weg. Toen zag ik ineens Mats op de grond liggen met ‘Oussie’. Ik zag zijn ogen wegdraaien en werd gelijk misselijk in mijn buik, het voelde alsof ik moest kokhalzen. Het was daarna wel even schakelen. Gelukkig gaat het nu weer goed met Mats, zo hoorden we zojuist in de kleedkamer.”



Idrissi kwam vrij ongeschonden uit de botsing, maar de Marokkaan had daarna wel moeite om zich weer op het voetbal te concentreren. ,,Ik speelde Mats in en wilde doorbewegen. Ik zag hem een hakbal geven en voelde daarna ineens een harde klap. Gelukkig ben ik er goed van af gekomen, ik maakte me meer zorgen om Mats’', zei Idrissi. ,,Het was daarna wel een kwartiertje zoeken, ik zag een beetje wazig. Gelukkig is het met Mats weer goed en met mij ook. We hoorden dat hij een lichte hersenschudding heeft.’’